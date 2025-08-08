NBC: Трамп перешел на крик за отрицание голода в Газе во время звонка Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступили в спор по поводу голода в секторе Газа, сообщает NBC News. Разговор, состоявшийся 28 июля, перешел в крики из-за обеспокоенности Белого дома работой Фонда гуманитарной помощи Газе, финансируемого США и Израилем.

Обострение отношений началось 27 июля, когда господин Нетаньяху на мероприятии в Иерусалиме заявил, что в Газе нет голода. На следующий день Дональд Трамп заявил, что видел фотографии голодающих детей в этом регионе.

После этого господин Нетаньяху потребовал телефонного разговора с президентом США в ходе которого заявил, что свидетельства о массовом голоде в Газе сфабрикованы движением «Хамас». В Белом доме и канцелярии премьер-министра Израиля отказались комментировать прошедший телефонный разговор.