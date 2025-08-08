CNN: США смогут оставлять себе произведенное для Украины оружие

Пентагон получил право оставлять себе оружие, предназначенное для Украины. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала ознакомились со служебной запиской заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби. По оценкам источников, новое положение в документе может лишить Украину вооружений на миллиарды долларов. При этом пока не было зафиксировано случаев перенаправления оружия для Украины на нужды США, добавили собеседники CNN.

Телеканал отмечает, что в Пентагоне обеспокоены оказанием военной помощи Украины за счет американских арсеналов. США особенно не хватает ракет-перехватчиков, систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

В июле глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставку крупной партии оружия на Украину. Позже президент США Дональд Трамп возобновил военную помощь. США также объявили о соглашении с НАТО о поставке Украине американского оружия на миллиарды долларов за счет Евросоюза.

Подробнее о военной помощи Вашингтона Киеву — в материале «Ъ» «Сенат США повернул нос по ветру».