8 августа матчем «Динамо» (Махачкала)—«Акрон» стартует четвертый тур чемпионата России по футболу. В Москве в эти выходные будет сыграно две встречи: ЦСКА принимает казанский «Рубин», а «Локомотив» ждет в гости «Спартак». Чем сможет удивить новый тур РПЛ? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Локомотив»—«Спартак» — не самая яркая вывеска среди столичных дерби, но в нынешней ситуации это противостояние выглядит просто огненным. «Локо» пока только побеждает, занимает первую строчку в турнирной таблице и показывает если не восхитительный футбол, то очень приличный, учитывая, что в составе команды в основном российские игроки. «Спартак» же, напротив, свою игру пока поймать не может и уже умудрился крупно проиграть. К тому же разговоры об отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича звучат все громче. Ему вроде как дали пять матчей для того, чтобы исправить ситуацию. Но если «Спартак» проиграет «Локомотиву», то увольнение наставника может произойти значительно быстрее, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Конечно же, из этой ситуации надо выходить. А большие игры, такие как "Спартак"—"Локомотив", этому способствуют. Поэтому все будет зависеть от этой встречи. Если команда проиграет, думаю, выводы могут сделать и пораньше».

Играть под таким давлением всегда сложно. К тому же футболисты «Спартака» чуть ли не в каждом матче получают красные карточки, что может стать проблемой и во встрече с «Локо». Понять, что из себя представляет красно-белый клуб прямо сейчас, сложно даже экспертам такого уровня, как Олег Корнаухов, который выступал в элите российского футбола не один сезон: «У команды постоянно удаления. Сыгранности не хватает, игра Угальдо растворилась. Пока "Спартак" разбалансирован и непонятен».

Букмекеры в московском дерби фаворита не видят, хотя небольшое предпочтение «Локомотиву» все же отдают. В матче может произойти все что угодно, уверен комментатор Александр Аксёнов: «В каком бы состоянии "Спартак" ни был, что бы там с тренером ни происходило, но это "Спартак". Это в любом случае очень приличный подбор игроков. И команда вполне может выиграть, причем крупно. Но и "Локомотив" уже не в первый раз показывает, что начало сезона — это как раз его время. Так что возможны и победа "Локо", и успех "Спартака"».

Во втором матче, который пройдет в эти выходные в столице, фаворит очевиден. ЦСКА принимает «Рубин», и букмекеры, конечно же, отдают предпочтения хозяевам. Хотя не стоит забывать, что казанский клуб даже с «Зенитом» в этом сезоне уже сыграл вничью, причем результативную (2:2). Армейцы тоже «Зениту» не проиграли, но у них есть потери, и на этом акцентирует внимание комментатор Александр Аксёнов: «За те недели, что мы наблюдаем за чемпионатом, ЦСКА стал слабее, потому что уехали значимые игроки, тот же Виллиан Роша, например. С одной стороны, по статусу, по истории ЦСКА — безусловный фаворит, с другой, по игровым каким-то характеристикам, честно говоря, этого не видно».

Среди московских клубов в этом туре самый несложный соперник — у «Динамо». По крайней мере, так считают букмекеры. Команда Валерия Карпина хоть и на выезде, но все-таки должна разбираться с «Сочи». «Зенит» также по идее должен выигрывать у «Ахмата». Только вот клуб из Грозного возглавил Черчесов, а петербуржцы пока яркого футбола не показывают. Так что дебют Станислава Саламовича в РПЛ после долгого перерыва лучше не пропускать, тем более что игру в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ» в субботу в 20:30. Центральное противостояние тура — «Локомотив»—«Спартак» будет в свободном доступе в тот же день, но чуть раньше, в 18.00.

Владимир Осипов