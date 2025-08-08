В Челябинске и Коркино объявили режим НМУ на выходные

В Челябинске и Коркино все выходные ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), при которых в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Объявлен режим НМУ первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим будет сохраняться в двух городах региона с 19:00 8 августа до 11:00 11 августа. Во время скопления загрязняющих веществ местным предприятиям необходимо снизить производительность на 15-20%. Ранее режим НМУ объявляли в шести муниципалитетах на прошлые выходные, а потом его действие продлили до середины недели.

Виталина Ярховска