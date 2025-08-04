В Челябинске продлили предупреждение о загрязнении воздуха

В шести городах Челябинской области, в том числе в региональном центре, продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, во время которого в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

До 19 часов 5 августа режим НМУ будет действовать в Аше. В Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и Карабаше предупреждение о скоплении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы сохраняется до 10:00 7 августа. Во время режима НМУ местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%.

Неблагоприятные метеоусловия с выходных наблюдались в семи городах региона. В Магнитогорске действие режима НМУ прекращено.

Виталина Ярховска