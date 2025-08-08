Глава СКР поручил возбудить дело по факту наезда на восьмилетнего ребенка электросамоката в Оренбурге
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамоката на ребенка и доложить о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По информации ведомства, в интернете сообщается, что 6 августа в Оренбурге двое молодых людей передвигались на одном средстве индивидуальной мобильности. Они сбили восьмилетнего мальчика в пешеходной зоне и скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.
В СУ СКР по Оренбургской области по данному факту организована процессуальная проверка.