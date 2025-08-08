Глава СКР поручил возбудить дело по факту наезда на восьмилетнего ребенка электросамоката в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамоката на ребенка и доложить о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в интернете сообщается, что 6 августа в Оренбурге двое молодых людей передвигались на одном средстве индивидуальной мобильности. Они сбили восьмилетнего мальчика в пешеходной зоне и скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

В СУ СКР по Оренбургской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева