В Оренбурге организовали проверку из-за наезда электросамоката на ребенка

Следственные органы организовали процессуальную проверку по информации о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, 6 августа на ул. Брестской неизвестный водитель на электросамокате сбил ребенка. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева