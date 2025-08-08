Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге организовали проверку из-за наезда электросамоката на ребенка

Следственные органы организовали процессуальную проверку по информации о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, 6 августа на ул. Брестской неизвестный водитель на электросамокате сбил ребенка. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева