Три исторических здания включили в список ОКН Белгородской области

Перечень объектов культурного наследия (ОКН) Белгородской области пополнился тремя зданиями: Семеновскими казармами в городе Шебекино по адресу улица Набережная, 10, комплексом зданий мастерских в поселке Уразово (Красная площадь, 37) и Южные ворота Ахтырского кладбища в городе Старый Оскол (Красноармейский переулок, 4а). Это следует из приказов управления госохраны ОКН региона.

В то же время в этом статусе отказали конторе Ребиндера и Мансуровой в Шебекине (улица Набережная, 8) — здание исключили из списка объектов, обладающих признаками ОКН.

В конце июля в очередной раз никто не заявился на участие в аукционе по выбору подрядчика для капитального ремонта ОКН регионального значения на улице Корочанская, 318 в Белгороде. Речь идет о доме и конюшне, которые в комплексе представляют собой усадьбу Волковой.

Юрий Голубь