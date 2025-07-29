Не состоялись четвертые торги на капремонт усадьбы Волковой в Белгороде

Никто не заявился на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения на улице Корочанская, 318 в Белгороде. Речь идет о доме и конюшне, которые в комплексе представляют собой усадьбу Волковой.

Торги признаны несостоявшимися. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Начальная цена контракта составляла 46,1 млн руб. По условиям закупки, победителю аукциона нужно было до 1 мая 2026 года выполнить общестроительные и демонтажные работы, отремонтировать инженерные системы, благоустроить и озеленить территорию.

Власти Белгорода пытаются найти подрядчика для ремонта ОКН с февраля. Аукционы объявлялись уже трижды, однако каждый раз они признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

О планах по культурной активации исторического района Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь