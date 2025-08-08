Рейтинги ATP и WTA
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8590. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6380. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5525. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 6 (7). Бен Шелтон (США) — 4320. 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3340. 10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3235. 11 (11). Андрей Рублев — 3210. 12 (16). Карен Хачанов (оба — Россия) — 3190. 13 (13) Каспер Рууд (Норвегия) — 2995. 14 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2890. 15 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 16 (15). Томми Пол (США) — 2610. 17 (18). Якуб Меншик (Чехия) — 2396. 18 (19). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2275. 19 (26). Алексей Попырин (Австралия) — 2250. 20 (21). Артюр Фис (Франция) — 2180… 80 (82). Роман Сафиуллин (Россия) — 761.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 010 очков. 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6933. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5488. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4948. 6 (8). Мэдисон Кис (США) — 4579. 7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553. 8 (7). Аманда Анисимова — 3834. 9 (9). Джасмин Паолини (Италия) — 3586. 10 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 3095. 12 (10). Паула Бадоса (Испания) — 2954. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2944. 14 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2838. 15 (19). Клара Таусон (Дания) — 2726. 16 (15). Екатерина Александров (Россия) — 2676. 17 (18). Дарья Касаткина (Австралия) — 2416.18 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2371. 19 (20). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2255. 20 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2146… 24 (85). Виктория Мбоко (Канада) — 1835… 33 (30). Анастасия Павлюченкова — 1449. 34 (31). Анна Калинская — 1432… 36 (42). Вероника Кудерметова — 1373… 45 (44). Анастасия Потапова — 1251… 60 (56). Полина Кудерметова — 970… 67 (62). Камилла Рахимова — 926… 77 (81). Анна Блинкова — 878. 100 (103). Анастасия Захарова (все — Россия) — 731
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.