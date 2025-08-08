Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец раскритиковала новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения. По мнению госпожи Волынец, бордовый цвет в форме для девочек старит. Об этом детский омбудсмен Татарстана сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Детский омбудсмен Татарстана: бордовый цвет в школьной форме старит девочек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Вопросы вызывает и белый высокий воротник, который будто увеличивает и без того приплюснутую шею. Кружевное жабо отличается по оттенку белого от воротника. Из-за этого образ для девочки выглядит дешево», — заявила Ирина Волынец.

Детский омбудсмен Татарстана отметила, что школьная форма для мальчиков вызывает меньше вопросов. При этом они чаще носят в школах рубашки, джемперы или жилеты, а пиджак надевают один раз на 1 сентября, считает Ирина Волынец.

«А стоит пиджак намного дороже остальных элементов формы. Галстук же изрядно стесняет», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

ГОСТ носит рекомендательный характер, но становится обязательным для производителя в случае, если тот сам заявит о соответствии его требованиям.

Ранее в Минпросвещения заявляли, что ГОСТ на школьную форму поможет стереть границы между учениками из семей с разным финансовым положением и вероисповеданием.

Диана Соловьёва