Детский омбудсмен Татарстана: бордовый цвет в школьной форме старит девочек
Уполномоченный по правам ребенка раскритиковала новый стандарт школьной формы
Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец раскритиковала новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения. По мнению госпожи Волынец, бордовый цвет в форме для девочек старит. Об этом детский омбудсмен Татарстана сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
«Вопросы вызывает и белый высокий воротник, который будто увеличивает и без того приплюснутую шею. Кружевное жабо отличается по оттенку белого от воротника. Из-за этого образ для девочки выглядит дешево», — заявила Ирина Волынец.
Детский омбудсмен Татарстана отметила, что школьная форма для мальчиков вызывает меньше вопросов. При этом они чаще носят в школах рубашки, джемперы или жилеты, а пиджак надевают один раз на 1 сентября, считает Ирина Волынец.
«А стоит пиджак намного дороже остальных элементов формы. Галстук же изрядно стесняет», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
ГОСТ носит рекомендательный характер, но становится обязательным для производителя в случае, если тот сам заявит о соответствии его требованиям.
Ранее в Минпросвещения заявляли, что ГОСТ на школьную форму поможет стереть границы между учениками из семей с разным финансовым положением и вероисповеданием.