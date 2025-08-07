Роспотребнадзор: существуют риски завоза лихорадки чикунгунья в Россию

В России существуют риски завоза лихорадки чикунгунья, хоть пока не зарегистрировано случаев заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в китайской провинции Гуандун было зафиксировано почти 3 тыс. новых случаев.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы комаров рода Aedes, но не от человека к человеку. Она вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах и кожную сыпь. Специфического лечения от лихорадки не существует.

Для предотвращения распространения болезни в России проводится мониторинг циркуляции комаров-переносчиков. На границе работает автоматизированная система «Периметр», которая выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор также сообщает, что в стране есть быстрые тест-системы для диагностики заболевания и призывает граждан обращаться к врачу в случае необходимости.