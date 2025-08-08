От автокрана до Билана

В центре Екатеринбург в субботу, 9 августа, состоится празднование Дня строителя. Основная часть программы мероприятий запланирована в Историческом сквере. Хедлайнером станет выступление певца Димы Билана. Вход на мероприятия бесплатный.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дима Билан

На главной сцене в Историческом сквере Екатеринбурга программа начнется в 12:00 и продлится до 21:30. Отроет праздник DJ Кlёn, затем запланированы выступления следующих артистов и коллективов: FUNK POWER (13:00), ROLI band (14:00), ANISHA (15:00). В 16:00 запланировано награждение победителей XXII Летней Спартакиады стройкомплекса (сами соревнования проходили ранее), затем будет розыгрыш сертификатов и автомобиля «Нива» среди сотрудников строительной отрасли по специальным билетам.

В 20:00 выступит elcapitan!, а в 20:30 на сцену должен выйти Дима Билан. Примерно в это же время строителей с праздником планирует поздравить врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Завершится праздник в 21:30.

Параллельно с работой главной сцены в Историческом сквере с 12:00 до 20:00 будут работать интерактивные площадки. По данным организаторов, на Плотинке расположится более 30 развлекательных площадок. Там можно будет поиграть в настольный теннис, мини-гольф, поучаствовать в мастер-классах по плетению браслетов, изготовлению воздушных змеев. Будет работать строительная лаборатория, планетарий, лекторий о истории строительства.

На время празднования для движения транспорта закроют проспект Ленина от ул. 8 Марта до ул. Пушкина. С 12:00 там запланировано проведение шоу с трюками на вело- и мототехнике, прыжки через препятствия, динамичные прокаты и кружения на одном или двух колесах.

На проспекте Ленина с 11:00 до 20:00 пройдет выставка техники. В экспозиции будут представлены военные машины: штабной автомобиль ГАЗ-67, трехосный грузовик повышенной проходимости ГАЗ-ААА, на котором в годы ВОВ базировались в том числе установки реактивного огня «Катюша», а также грузовик ЗИС-5 с зенитной прожекторной установкой.

Зрители также смогут увидеть колесные и гусеничные экскаваторы, погрузчики и тягачи, самосвалы, автокраны, буровые установки и даже розовый экскаватор.

Мария Игнатова