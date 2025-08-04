Улицы Екатеринбурга перекроют с 9 августа для проведения Дня строителя и ремонта

В Екатеринбурге с 9 августа перекроют несколько улиц, сообщили в администрации города. Это связано с празднованием Дня строителя в центре, а также работами по ремонту теплосетей в другой части города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для проведения Дня строителя в городе закроют для проезда центральные улицы. Они будут закрыты для автомобилей и самокатов, также на участках запретят стоянку. Ограничения введут постепенно на следующих участках:

с 23:00 8 августа до 4:00 10 августа: проспект Ленина, от 8 Марта до Пушкина;

с 6:00 9 августа до 00:10 10 августа: улица Горького, от Пушкина до дома №27 по Горького;

с 6:00 9 августа до 00:10 10 августа: улица Воеводина, от Малышева до дома №4 по Воеводина.

Кроме того, с 9 по 15 августа движение будет закрыто на улице Амундсена: от улицы Волгоградской до дома №53 на улице Амундсена. На участке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет проводить работы по модернизации тепломагистрали.

Водители автомобилей смогут объехать перекрытый участок по улицам Амундсена — Волгоградской — Объездной — Амундсена, однако маршруты общественного транспорта изменятся:

автобусы №42, 46, 47, 74, 54, 72, 76 пойдут по улицам Амундсена — Волгоградской — Московской — Объездной дороге — Амундсена — Бардина (в обоих направлениях);

автобусы №50, 054, 93 и троллейбус №28 пойдут по улицам Щорса — Шаумяна — Ясной — Академика Бардина — Амундсена (в обоих направлениях);

троллейбус №27 от конечной станции «Железнодорожный вокзал» будет перенаправлен на конечную станцию «Ботаническая» по улицам Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Розы Люксембург — Декабристов — Чапаева — Щорса — Белинского — Шварца — Крестинского — Родонитовой.

Напомним, в Екатеринбурге 10 августа планируют ограничить движение на участках нескольких улиц в центральной и западной части города ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия».

Ирина Пичурина