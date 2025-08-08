Fox News: встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа в Риме

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в Риме в понедельник, 11 августа, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что место встречи уже согласовано, но будет обнародовано позже. Владимир Путин говорил, что ОАЭ могли бы стать возможным местом его встречи с Дональдом Трампом.

На переговорах 6 августа в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил идею трехсторонней встречи — Владимира Путина, Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, — но российская сторона оставила это предложение без комментариев.