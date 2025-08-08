Петербургские предприниматели в среднем тратят на рекламу 39 тысяч рублей в месяц

Владельцы бизнеса из Санкт-Петербурга в среднем тратят на рекламу 39 тыс. рублей в месяц. Такими данными поделилась с «Ъ-СПб» компания «Авито» по результатам собственного опроса.

До 20 тыс. рублей в месяц на рекламу тратят 34% опрошенных, еще 33% — от 20 до 50 тыс. рублей, а 27% — от 50 до 70 тыс. рублей.

Самым популярным каналом продвижения оказались агрегаторы объявлений и марктеплейсы, их выбирают 40% респондентов. Далее следуют мессенджеры (37%), поисковики (29%), картографические сервисы (28%) и соцсети (22%).

Наиболее эффективным инструментом для продвижения, по результатам опроса, стала реклама на классифайдах и маркетплейсах, — так ответили 32% опрошенных. Второе и третье место заняли рассылки по E-mail (19%) и в мессенджерах (15%). Замыкают пятерку реклама у блогеров и в картографических сервисах с результатами по 14%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 30% жителей Петербурга знакомятся с новыми брендами на маркетплейсах.

Артемий Чулков