Свыше 3 тонн арбузов и дынь изъяли из оборота в Воронежской области

За 2025 год управление Роспотребнадзора по Воронежской области прекратило реализацию 122 партий плодоовощных культур весом в 3,1 т из-за отсутствия документов, подтверждающих безопасность и прослеживаемость продукции. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время лабораторные исследования показали, что взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Всего специалисты провели анализ 152 арбузов и дынь.

Накануне стало известно, что Россельхознадзор запретил четырем курским и двум орловским предприятиям сбыт 870 т животноводческой продукции.

Алина Морозова