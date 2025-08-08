Thyssenkrupp хочет вывести на биржу свое военно-морское подразделение

Германская промышленная группа Thyssenkrupp собирается провести листинг своего военно-морского подразделения Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Об этом пишут немецкие и другие западные СМИ, ссылаясь на заявления руководства компании для акционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Thyssenkrupp собирается выделить TKMS в качестве отдельной компании и сразу же после этого вывести ее на биржу. Ожидается, что листинг подразделения на Франкфуртской бирже может состояться в конце 2025 — начале 2026 годов, самый ранний срок — середина октября. При этом Thyssenkrupp собирается сохранить контрольный пакет акций в 51%.

Как отмечают аналитики, листинг TKMS, которая строит подводные лодки и другие военные корабли, позволит Thyssenkrupp извлечь дополнительную выгоду из подъема европейской оборонной отрасли в условиях, когда страны ЕС наращивают расходы на оборону. Так, военный бюджет Германии должен к 2029 году вырасти вдвое, достигнув €162 млрд в год.

С начала года индекс акций европейских оборонных компаний Bloomberg European Defense Index вырос на 75%, а германского оборонного концерна Rheinmetall — почти на 175%.

При этом некоторые аналитики считают, что TKMS вряд ли сможет добиться таких же результатов. «Многие затаили дыхание в связи с этим листингом, но это отражает полное непонимание того, как работает военно-морская отрасль. Это не Rheinmetall. Военно-морские программы разрабатываются под заказ и не являются массовыми, они медленные и политически чувствительные — это не масштабируемая модель»,— отмечает аналитик по оборонной отрасли компании Agency Partners Cаш Туса.

Яна Рождественская