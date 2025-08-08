Более 30 ресторанов стали участниками фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем»

В Екатеринбурге открылся гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем». По словам организаторов, это альтернативный способ отметить День города без суеты и массовых гуляний, но с прогулками и ужинами в лучших ресторанах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева Следующая фотография 1 / 3 Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева Гастрономический фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: Полина Бабинцева

«Мы с ресторанами запускаем серию экскурсий посвященных гастротемам и истории Екатеринбурга. Это авторские маршруты. Они касаются разных эпох. Например, Артем Беркович будет рассказывать о кухне Екатеринбурга XIX века, опираясь на тексты Мамина-Сибиряка. Именно в этих текстах отражено что ела не элита, а обычные жители города»,— рассказал один из организаторов фестиваля Дмитрий Москвин.

Фестиваль будет проходить с 9 августа по 24 августа. Каждый день участники смогут пройти маршруты по разным локациям Екатеринбурга. Гости изучат жизнь и быт Городка чекистов, увидят архитектуру в стиле конструктивизма, узнают о гастрономических традициях 1920-1930 годов и окунутся в историю уральского рока.

После прогулки горожане могут отправиться в один 30 ресторанов-участников. Среди них: «Паштет», Forest, «Стейк-Хаус», «Гурмадзе», «Хмели-сумели» и другие. Каждый ресторан предлагает сет из двух или трех блюд. Меню вдохновлено историей города, его знаковыми событиями, людьми и стрит-артом. Стоимость сетов единая — 1,5 тыс. руб.

«Концепция фестиваля направлена на то, чтобы люди проявили интерес к месту, где живут: сходили на экскурсию, узнали какой-то новый район, а потом отправились в рестораны, чтобы попробовать город еще и на вкус»,— отметила один из организаторов фестиваля Елена Сальник.

День города в Екатеринбурге пройдет 16 августа. В праздничной программе, которая составлена на две недели, начиная с 9 августа, около 300 мероприятий. Главным хедлайнером станет певица Алсу. Кроме того, в День города пройдет спортивный фестиваль «Энергия РМК».

Полина Бабинцева