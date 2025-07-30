Пьяный петербуржец трижды выстрелил в таксиста из пневматики в центре города

Днем 29 июля возле дома 11 по Дегтярному переулку молодой петербуржец трижды выстрелил в водителя такси из пневматического пистолета, после чего попытался сбежать, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юный петербуржец, трижды выстреливший в таксиста из пневматического пистолета

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Юный петербуржец, трижды выстреливший в таксиста из пневматического пистолета

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Таксист самостоятельно задержал агрессора и передал его прибывшим на место сотрудникам правопорядка. Нарушителем спокойствия оказался 19-летний юноша, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что между злоумышленником и 49-летним водителем внезапно вспыхнула ссора.

Задержанного доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, затем было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Что касается таксиста, то он обратился в больницу, где у него диагностировали травматическое ранение шеи. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четверо молодых людей напали на приезжего в Купчино. Компания выстрелила в оппонента из пистолета, ранив мигранта в руку.

Андрей Маркелов