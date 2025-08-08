В Ярославской области после ДТП с пострадавшим врачом возбуждено дело

В Тутаеве полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии, в которой пострадал врач. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

По данным правоохранителей, утром 7 августа на улице Советской 48-летняя водитель автомобиля Hyundai совершила столкновение с мотоциклом Harley-Davidson, которым управлял 49-летний врач. Последнего доставили в Тутаевскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

«По результатам рассмотрения материалов, собранных по факту ДТП в Тутаеве, вследствие которого мужчина получил тяжкие травмы, следователем тутаевской полиции принято решение о возбуждении уголовного дела»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова