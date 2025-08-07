Ярославский хирург госпитализирован после ДТП

В Ярославской области хирург Тутаевской центральной районной больницы Илья Петухов попал в ДТП, в результате которого был госпитализирован. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

В сообщении указывается, что авария произошла утром 7 августа, в больницу врача увезли в тяжелом состоянии. По информации портала Yarnews, хирург попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле. По данным управления МВД России по Ярославской области, 7 августа в 7:30 на улице Советской в Тутаеве автомобиль Hyundai совершил столкновение с мотоциклом.