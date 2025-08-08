Липчане увеличили объем средств на вкладах на 21,5% за год

По данным на 1 июля, объем средств на вкладах и накопительных счетах жителей Липецкой области (без учета эскроу) составил 292,4 млрд руб., что на 21,5% превышает показатель годичной давности. Практически все сбережения (98%) хранятся в рублях, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

«Вклад остается привлекательным финансовым инструментом из-за высоких процентных ставок. Банки предлагают доходность по рублевым депозитам и накопительным счетам, превышающую текущую инфляцию»,— отметил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Согласно действующим правилам, банки обязаны уведомлять вкладчика о закрытии договора за пять дней до окончания срока вклада. Это дает клиенту возможность оперативно принять решение — например, переоформить или закрыть депозит.

Годовая инфляция в Липецкой области составила 10,81% в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

