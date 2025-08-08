The Guardian: UEFA выплатил российским клубам €10,9 млн после отстранения

Российские клубы получили от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) более €10,9 млн в качестве солидарных выплат несмотря на отстранение. Об этом сообщает газета The Guardian.

В 2022 году из-за начала спецоперации на Украине российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (FIFA) и UEFA. При этом UEFA продолжает выделять средства на поддержку команд, не принимающих участия в еврокубках. Солидарные выплаты направлены на «сохранение конкурентного баланса» в европейском футболе.

За сезон-2021/22 российские клубы получили €6,2 млн. После введения санкций UEFA выплатил командам более €10,9 млн:

€3,305 млн в сезоне 2022/23,

€3,381 млн в сезоне 2023/24,

€4,224 млн в сезоне 2024/25.

Таисия Орлова