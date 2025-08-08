Усадьбу Разумовых в Уфе отказались признать памятником архитуктуры

Главный дом усадьбы Разумовых не будут включать в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Здание расположено на Коммунистической улице, 160 в Уфе. Дом будет исключен из перечня выявленных ОКН Башкирии.

Кирпичное одноэтажное здание было построено в конце XIX — начале XX века. На госохрану поставлено по результатам исследования исторического центра Уфы в 1990-х–2000-х годах. Здание входит в состав исторической застройки Коммунистической улицы, сохранившейся до настоящего времени практически в неизменном виде. Статус выявленного ОКН установлен приказом Башкультнаследия в апреле 2017 года. Экспертиза, не признавшая исторической и культурной ценности дома, проведена в октябре 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле Башкультнаследие решило не включать второй дом усадьбы Разумовых и дом Ерофеевых на Коммунистической улице 160/1 и 162 в греестр памятников истории и культуры. Оба дома планируется исключить из перечня выявленных ОКН.

Ранее, согласно постановлению мэрии Уфы, опубликованному в декабре 2024 года, по запросу ООО «Ар-Рахман» были приняты проекты планировки и межевания территории. В документе было указано, что оба дома Разумовых и Дом Ерофеева подлежит реставрации.

Майя Иванова