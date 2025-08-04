Военные идут во власть

Аналог федеральной программы «Время героев» запустили в Нижегородской области. Конкурсный отбор прошли 60 из 1613 человек, подавших заявки в начале года. Еще 30 человек зачислены в резерв и начнут обучение, когда вернутся со специальной военной операции. За год участникам программы предстоит пройти четыре обучающих блока, разработать собственный проект и защитить его. По словам губернатора Глеба Никитина, программа «Герои. Нижегородская область» разработана с учетом региональной специфики для решения конкретных задач «на земле». Общественный и военный деятель Захар Прилепин полагает, что выпускники программы после обучения и трудоустройства на руководящие посты в органы власти столкнутся с противодействием со стороны чиновников, претендовавших на эти же должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижегородской области ветеранов СВО будут переучивать на чиновников

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ В Нижегородской области ветеранов СВО будут переучивать на чиновников

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде 4 августа стартовал региональный аналог федеральной программы «Время героев» — «Герои. Нижегородская область». Как писал „Ъ“, отбор кандидатов для участия в проекте стартовал в начале года. Образовательную программу разработали Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участников проекта в течение года будут готовить к работе в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях.

По словам первого проректора КУПНО Альбины Ахметовой, всего на участие в программе «Герои. Нижегородская область» кандидаты подали 1613 заявок. Не завершили этап регистрации 793 человека. После заполнения анкеты и написания эссе к тестированию допустили 561 кандидата. Из них 242 человека — ветераны СВО, 319 человек пока еще находятся в зоне боевых действий. Они сдавали тесты на интеллектуальные способности и наличие управленческого потенциала. В дальнейшем кандидаты прошли собеседования и на тренингах пытались решить задачи, связанные с развитием региона. По итогам всех отборочных испытаний в программу зачислили 60 человек. Еще 30 участников включили в резерв программы. Они смогут приступить к обучению по окончании военной службы.

В первую волну обучения попали 59 мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 63 лет. Из них 75% имеют высшее образование. Среди отобранных участников программы 27% — старшие офицеры, 25% — младшие офицеры, остальные — рядовой и сержантский состав. Образовательная программа для них составит более 670 академических часов профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

По словам директора нижегородского филиала РАНХиГС Екатерины Лебедевой, образовательная программа будет состоять из четырех модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Спикерами во время обучения будут выступать руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры государственных учреждений, представители общественных движений, депутаты разных уровней и руководители муниципалитетов.

Для каждого участника будет разработан индивидуальный план развития на основе результатов оценки, которую проходили слушатели в рамках конкурсного отбора. Со второго модуля участники разобьются на группы, где начнут работу над собственными проектами, которые должны будут защитить в 2026 году, по окончании обучения.

По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородская программа обучения разработана с учетом федеральной программы «Время героев», но при этом имеет собственную специфику. Она стала более близкой к решению конкретных задач «на земле». «Главное, что участники вынесут из обучения, — это осознание ответственности, которую бойцы СВО уже взяли на себя и готовы брать в дальнейшем на государственной службе»,— считает губернатор.

По его словам, какого-то принудительного распределения участников программы по окончании обучения не будет. При этом глава региона напомнил, что в Нижегородской области наблюдается серьезный кадровый дефицит во многих отраслях, и государственная служба не является исключением. Поэтому областное правительство будет делать предложения о трудоустройстве тем выпускникам программы, кто готов и хочет работать на государственной службе.

Общественный и военный деятель Захар Прилепин считает, что выпускники программы встретят определенное противодействие со стороны чиновников после окончания обучения и трудоустройства. По его мнению, у управленцев высшего звена, таких как президент и губернатор, есть прямая необходимость в выпускниках программ по обучению и трудоустройству участников СВО.

«Они четкие, жесткие, дисциплинированные и готовы к работе. Для управленцев четвертого-пятого звена эти люди прямые противники и конкуренты. Поэтому их будут жрать. Делать это будут люди, претендовавшие на те же самые должности. И они должны будут пройти с честью этот путь и не бегать и жаловаться, что им не дают работать»,— считает господин Прилепин.

Подведение итогов программы «Герои. Нижегородская область» состоится в июле 2026 года. Десять финалистов с наилучшими результатами обучения получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.

Андрей Репин