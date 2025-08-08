Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч в Волгограде

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 10 октября в Волгограде. Стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, вмещает в себя 44,6 тыс. зрителей.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Иранцы располагаются на 20-й строчке. В последний раз команды встречались в Тегеране в марте 2023 года. Тот товарищеский матч завершился со счетом 1:1.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова