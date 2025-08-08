«Спартак» продлил контракт с полузащитником Наилем Умяровым

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении соглашения с полузащитником Наилем Умяровым. Новый контракт рассчитан до 2029 года.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В составе команды он провел 168 матчей, отметившись пятью голами.

Вместе со «Спартаком» полузащитник завоевал Кубок России (2022), а также стал серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером чемпионата страны. По итогам 2019 года Наиль Умяров был признан лучшим дебютантом Российской премьер-лиги.

Таисия Орлова