Суд арестовал стрелявшего в подростков жителя Абакана

По решению суда заключен под стражу 40-летний житель Абакана, стрелявший в подростков. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы), сообщили в управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 6 августа у многоквартирного дома на улице Чертыгашева. Трое подростков в возрасте 12 и 15 лет громко разговаривали, и нетрезвый жилец дома сделал им замечание. В случае продолжения шума он пригрозил школьникам применением оружия. Подростки проигнорировали угрозу. Разозлившись, жилец взял пневматическое ружье и выстрелил в сторону детей, ранив 12-летнего мальчика в спину, указывается в материалах следствия.

О случившемся подростки сообщили находившимся поблизости сотрудникам ЧОПа, которые задержали стрелка и передали правоохранителям.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле суд Томска вынес приговор местному жителю за стрельбу по подросткам на самокатах. 62-летнему томичу, который обвинялся в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) дали девять лет колонии.

Илья Николаев