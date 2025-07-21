Житель Томска получил девять лет колонии за стрельбу по подросткам на самокатах

Томский суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 62-летнего местного жителя, стрелявшего по подросткам на самокатах. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 октября 2024 года обвиняемый распивал в своей квартире спиртные напитки. В это время рядом с его домом двое подростков катались на самокатах, выполняя различные трюки и, по мнению злоумышленника, громко шумели. Томич достал обрез и с балкона выстрелил в сторону катающихся мальчиков. Пуля пролетела мимо.

Стрелка задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Вину он признал частично.

Илья Николаев