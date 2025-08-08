С начала 2025 года пассажиропоток аэропорта Пулково составил 9,7 млн человек

По итогам первой половины текущего года пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково составил 9,7 миллиона человек, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-СПб» сообщила директор по авиационной коммерции управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

При этом за шесть месяцев этого года на внутренних направлениях Пулково пассажиропоток составил 7,6 млн человек — на 2% ниже показателей прошлого года. Значительный прирост фиксируется на международных направлениях: в январе-июне было перевезено 2,1 млн пассажиров, что на 16% больше по сравнению с 2024-м, уточнила госпожа Халваши.

Из зарубежных направлений лидерами по пассажиропотоку стали: Турция — 617 тыс. пассажиров (+19% к 2024 году), Узбекистан — 293 тыс. (+9%) и Объединенные Арабские Эмираты — 182 тыс. пассажиров (+3%). Значительный прирост пассажиропотока продемонстрировали Китай — 170 тыс. пассажиров (+80%) и Египет — 150 тыс. человек и прирост 37% к 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский аэропорт Пулково оценил убытки в связи с отменой и задержками рейсов на фоне атак БПЛА в 100-150 млн рублей.

Андрей Цедрик