Уральская компания сошьет форму звездам мирового хоккея для матча The Magic Game

Екатеринбургская компания Zal Team создаст форму для звезд мирового хоккея, участвующих в матче The Magic Game, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Экипировку представили организатору матча, хоккеисту Павлу Дацюку.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Павел Дацюк

«Создание своих хоккейных джерси — это и интересно, и тяжело одновременно. Хорошо, что у меня есть много ребят, которые помогают, с которыми можно посоветоваться и выбрать лучший вариант. Когда ты видишь вживую производство, приходит понимание ценности работы»,— сказал Павел Дацюк.

Форма запущена в производство и начат пошив, создание всех комплектов планируется завершить к 20 августа. «Отдельно выделю дизайн игровых джерси, где были использованы ретро-цвета "Детройта" и "Автомобилиста". Также в форму был интегрирован орнамент народов Урала, который вы сможете увидеть на игровых джерси, гетрах и шортах», — рассказал коммерческий директор Zal Team Александр Пономарев.

Напомним, в конце лета, 30 августа, на «УГМК Арене» в Екатеринбурге состоится хоккейный матч The Magic Game. Для игры уральский спортсмен Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — со всеми ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и многие другие, чьи имена еще не объявлены.

Ирина Пичурина