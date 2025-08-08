Бывшего директора центра развития туризма Златоуста заподозрили в мошенничестве

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в Златоусте бывшего директора муниципального учреждения «Центр развития туризма», экс-председателя Челябинской региональной организации «Агентство развития туризма» (Златоуст). Она подозревается в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, задержана Дина Шведкина. Она возглавляла МАУ «Центр развития туризма» с июня 2020-го по сентябрь 2024 года, а с апреля 2021-го по ноябрь 2024 года была председателем ЧРОО «Агентство развития туризма». Фактически Дина Шведкина и сейчас руководит этой организацией, сообщил источник.

По данным следствия, с ноября 2023 года по июль 2025-го руководитель похитила часть средств, выделенных правительством Челябинской области в качестве субсидии на поддержку общественных инициатив по развитию туристической отрасли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Фигурантка заключила государственный контракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте на горе Косотур по «искусственно завышенной стоимости», похитив таким образом более 700 тыс. руб. из общей суммы субсидии более 6,8 млн руб., считает следствие. Деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудило региональное управление Следственного комитета России. Устанавливаются иные возможные факты ее противоправной деятельности.

По данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, сейчас Дина Шведкина занимает должность заместителя директора департамента общественных связей — начальником отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга.

Новость дополнена: добавлена информация о том, где сейчас работает подозреваемая.