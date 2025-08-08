В Ярославле арестованы предполагаемые организаторы подпольных покерных клубов

Ленинский районный суд Ярославля арестовал на два месяца восьмерых местных жителей в возрасте от 35 до 41 года, которые обвиняются в организации преступного сообщества, а также в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

На заключении под стражу настаивали следователи, ходатайства были поддержаны надзорным ведомством.

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые в нарушение требований законодательства о запрете проведения азартных игр вне игровых зон создали сеть покерных клубов с использованием специального игрового оборудования с целью извлечения прибыли»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о задержании обвиняемых. Деятельность сети, состоявшей из пяти подпольных покерных клубов, была пресечена в августе 2025 года.

Алла Чижова