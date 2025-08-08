Потерпевший в прошлом сезоне очередной провал «Манчестер Юнайтед» в рамках нынешней трансферной кампании инвестировал в усиление неэффективной линии атаки уже более 200 млн фунтов. Планку он превзошел благодаря покупке у немецкого «Лейпцига» словенского форварда Беньямина Шешко. Сделка по приобретению нападающего баскетбольного роста стала одной из самых дорогих на летнем рынке: манчестерцы согласились заплатить за игрока более 70 млн фунтов.

Фото: Lisi Niesner / Reuters «Манчестер Юнайтед» пришлось конкурировать за Беньямина Шешко (в белой форме) с «Ньюкаслом», также предлагавшим и «Лейпцигу», и самому форварду чрезвычайно выгодные условия

О том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лейпцигом» трансфер Беньямина Шешко, сообщили все ведущие британские и немецкие издания. По их данным, он будет завершен в ближайшее время после прохождения футболистом медосмотра и заключения личного контракта с клубом. Источники настаивают, что Шешко пользовался колоссальным спросом на летнем рынке, а «Манчестер Юнайтед» пришлось конкурировать за него с «Ньюкаслом», также предлагавшим и «Лейпцигу», и самому форварду чрезвычайно выгодные условия. В итоге сделка вошла в число самых дорогих в рамках нынешнего трансферного окна.

Различные медиаресурсы — такие как BBC и The Guardian — солидарны в оценке ее стоимости. По их версии, она составит около 74 млн фунтов (€85 млн). Если отталкиваться от информации Transfermarkt, крупнее этим летом был только один переход, в котором роли продавца и покупателя тоже принадлежали клубам из немецкого и английского чемпионатов. Речь о приобретении «Ливерпулем» у «Байера» за €125 млн Флориана Вирца.

Беньямина Шешко, несмотря на молодость (ему 22 года), в качестве объекта пристального интереса со стороны футбольных гигантов упоминали достаточно давно.

Этот форвард баскетбольного — под два метра — роста уже успел доказать свою эффективность в различных турнирах.

Дозревший до элитного уровня в австрийском «Зальцбурге», известном как раз прежде всего продуктивностью в деле доводки до него футбольных талантов, Шешко, очутившись в 2023 году в «Лейпциге», быстро превратился в ключевую фигуру клуба, которая неплохую результативность (в прошедшем сезоне в активе словенца более двух десятков голов в официальных соревнованиях) сочетает с хорошим подыгрышем партнерам. Причем эти умения не исчерпываются искусством выигрывать верховые дуэли — техника словенца и выбор им позиции также заслуживали лестных отзывов у экспертов. Опыта у него уже довольно много. В частности, Шешко постоянно выступает за сборную Словении и был заметен в ее составе на прошлогоднем чемпионате Европы в Германии.

Правда, его появление в «Манчестер Юнайтед» любопытнее рассматривать в более широком контексте.

Манчестерский клуб с 2013 года, с момента ухода на пенсию его многолетнего наставника и творца огромного количества громких побед Алекса Фергюсона, переживает что-то наподобие перманентного кризиса, отчаянно стараясь вернуть способность завоевывать престижные трофеи и прочно держаться в группе безусловных грандов Английской премьер-лиги.

Старания пропадают впустую. А предыдущий сезон и вовсе вылился для него в катастрофу. Единственным относительным достижением манчестерцев можно считать выход в финал Лиги Европы, в котором они уступили «Тоттенхему». Во внутренних турнирах клуб терпел сокрушительные провалы, в чемпионате умудрившись упасть аж на 15-ю строчку.

Нет ничего странного в том, что не растерявший, несмотря на спортивные проблемы, финансовую мощь «Манчестер Юнайтед» снова проявил исключительную активность на рынке. Он уже приобрел новичков на общую сумму около 215 млн фунтов, если учитывать трансфер Беньямина Шешко. И львиная ее доля — более 200 млн фунтов — пришлась как раз на нападающих. Еще до словенца «Манчестер Юнайтед» приобрел у соперников из английского чемпионата, «Брентфорда» и «Вулвергемптона», двух представителей этого амплуа — Брайана Мбемо и Матеуша Кунью, обошедшихся лишь чуть дешевле Шешко, в €75 млн и €74,2 млн соответственно, по данным Transfermarkt.

BBC, комментируя цифры, указывает на то, что манчестерская линия атаки, невзирая на наличие в ней ряда знаменитостей вроде Расмуса Хёйлунна и Джошуа Зиркзе, и в самом деле выглядела в прошлом сезоне исключительно беззубой, какие бы схемы ни применял тренер Рубен Аморим. Скажем, в чемпионате «Манчестер Юнайтед» забил всего 44 гола — это худший для команды показатель более чем за полвека.

