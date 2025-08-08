«Акрон» зайдет на карьер

Группа «Акрон» может начать разработку карьера на месторождении Партомчорр в Кировске Мурманской области в 2029 году, сообщил вчера генеральный директор АО «Северо-Западная фосфорная компания» (СЗФК, входит в группу «Акрон») Евгений Созинов. Объем инвестиций оценивается в 40 млрд рублей. С началом добычи на втором месторождении апатит-нефелиновой руды общий объем выпуска апатитового концентрата на двух сырьевых площадках группы в Кировске может достигнуть 1,9 млн тонн. Эксперты считают будущий проект логичным продолжением стратегии группы на повышение обеспеченности собственным сырьем и убеждены, что экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки с лихвой покроет спрос в отсутствии поставок в Европу.

Лицензия на разработку месторождения Партомчорр была получена группой еще в 2006 году. По словам Евгения Созинова, общий объем разведанного запаса апатит-нефелиновой руды там составляет около 1 млрд тонн. Для начала освоения потребуется строительство 40 км железной дороги, административно-бытовых помещений, общежития для работников. Сооружение железной дороги намечено на начало 2030-х годов.

На первом этапе на месторождении планируется добыча открытым способом, объем разработки составит 150 млн тонн руды. В данный момент на объекте проводится доразведка, определяется трассировка железной дороги. Собственная обрабатывающая фабрика на этом месторождении, как на действующем ГОК «Северо-Западной фосфорной компании» «Олений ручей», не планируется, уточнил господин Созинов. «Сегодня в "Оленьем ручье" производится 1,5 млн тонн апатитового концентрата в год. С началом освоения Партомчорра объем производства продукции на действующем ГОК увеличится до 1,9 млн тонн в год»,— отметил руководитель СЗФК.

В состав группы «Акрон» входят две сырьевые базы в Мурманской области: месторождения Олений ручей и Партомчорр в Кировске. ГОК «Олений ручей» действует с 2012 года. Разработка месторождения ведется здесь наземным и подземным способами. На наземном карьере за время разработки добыто 50 млн тонн руды, а в подземном руднике — 15 млн тонн. С запуском вентиляторно-калориферной установки № 2, состоявшимся 7 августа, общий объем добычи апатит-нефелиновой руды ГОК увеличится с 5,7 тонн в год до 6 млн, а объем выпуска апатитового концентрата вырастет с 1,35 млн тонн в год до 1,5 млн тонн. Изначально планировалось, что разработка карьера в «Оленьем ручье» закончится в 2024 году, но после дополнительной геологоразведки был обнаружен запас еще 18 млн тонн руды, в связи с чем в СЗФК приняли решение продлить добычу на наземной части месторождения до 2030 года. Общий запас руды на месторождении Олений ручей составляет 417 млн тонн.

По данным группы «Акрон», объем продаж собственной продукции (карбамид, КАС, аммиачная селитра) на внутреннем рынке в 2024 году была равна 20% по объему выручки. В Латинскую Америку группа поставила 2,3 млн тонн, в США — 1,3 млн тонн. В 2024 году США оставались крупнейшим рынком сбыта КАС для группы (84% от всего объема продаж данного продукта собственного производства). Кроме того, данный регион стал вторым направлением по объему поставок карбамида. Индия стала крупнейшим направлением поставок NPK — 26% от всех продаж. В Китай «Акрон» поставил 340 тыс. тонн NPK, это 14% продаж. Доля группы в общем объеме импорта NPK в Китай составила 29%.

Ольга Орлова, руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа, отмечает, что рынок фосфорных удобрений в России сегодня не демонстрирует устойчивого роста, несмотря на сохраняющийся дефицит минеральных удобрений в аграрном секторе. Объемы производства остаются ограниченными, а реальный внутренний спрос сдержан прежде всего недостаточной платежеспособностью сельхозпроизводителей, особенно мелких и средних. Господдержка аграриев на приобретение удобрений, если и оказывается, явно недостаточна, чтобы сформировать прочный внутренний рынок сбыта, на который могли бы опираться производители.

«Планы "Акрона" по увеличению добычи и переработки выглядят логично с технологической и ресурсной точки зрения, особенно на фоне обширной сырьевой базы в Мурманской области. Однако их реализация вряд ли станет ответом на текущие рыночные вызовы. Увеличение выпуска апатитового концентрата до 1,9 млн тонн — это серьезный шаг, но возникает вопрос, кому они будут продавать эту продукцию, если внутренний спрос отстает от производственных возможностей отрасли»,— рассуждает эксперт.

У «Фосагро», крупнейшего игрока данного рынка, уже налажены экспортные каналы, и при этом они стабильно обеспечивают внутренний рынок, добывая 14 млн тонн руды ежегодно. «Еврохим» и «Уралхим» также обладают сильными позициями: у «Еврохима» почти замкнутый производственный цикл и доступ к международным рынкам, а «Уралхим» ориентирован на более сложные виды удобрений. «Таким образом, конкуренция высока, а из-за узости внутреннего рынка, еще и обостряется. Проблема, по сути, в низкой емкости самого рынка. Если бы государство системно и целенаправленно субсидировало закупки удобрений или выстраивало механизм адресной поддержки фермеров в этой части, то продукция и "Акрона", и других игроков легко нашла бы потребителя внутри страны»,— заключает госпожа Орлова.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова думает, что «Акрон» вряд ли при планировании нового проекта ориентировался на внутренний спрос. «Во-первых, он перенасыщен предложением, свободных ниш на нем сейчас просто нет, особенно после введения санкций со стороны стран ЕС, которые традиционно выступали одним из крупнейших рынков сбыта для российских производителей. Во-вторых, традиционно большая часть фосфорных удобрений, производимых в нашей стране, отправлялась и отправляется на экспорт»,— констатирует аналитик.

Страны БРИКС (Индия и Бразилия), Турция, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки с лихвой перекрывают спрос на высвободившиеся из-за санкций объемы предложения.

Планы «Акрона» увеличить выпуск продукции почти до 2 млн тонн довольно амбициозны, но вполне реалистичны, полагает госпожа Владимирова, при этом конъюнктура рынка остается благоприятной, в июле цены на мировом рынке достигали $655 за тонну, это очень хороший уровень. «Очевидно, что спрос на удобрения в мире будет только расти вместе с ростом населения, земли больше не становится, а потребность в продуктах питания увеличивается. Каких-то существенных рисков я не вижу»,— сказала она. Конкуренция со стороны Китая на мировом рынке, по мнению эксперта IPM Consulting, переоценена, поскольку, в отличие от России, Китай хоть и входит в тройку крупнейших производителей фосфорных удобрений, входит и в тройку крупнейших их потребителей. «Спрос на сельскохозяйственную продукцию в Китае выше, чем в России, что логично, учитывая разницу в демографических показателях, так что даже если Китай и будет усиленно наращивать собственное производство, существенно объемы экспорта не вырастут»,— прогнозирует госпожа Владимирова.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров также считает проект освоения Партомчорра логичным, позволяющим повысить уровень вертикальной интеграции «Акрона» и обеспеченности собственным сырьем. По его оценке, доля «Акрона» в сегменте фосфоросодержащих удобрений составляет 7%, «Фосагро» — 50%, «Еврохима» — 20%, «Уралхима» — 9%. «С началом освоения второго месторождения в Мурманской области доля "Акрона" на рынке немного увеличится, но он по-прежнему останется четвертым крупным игроком на российском рынке»,— дает оценку аналитик.

Александра Тен