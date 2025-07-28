Стоимость проезда на общественном транспорте повысят второй раз за год

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал распоряжение, согласно которому стоимость проезда в городском общественном транспорте может быть увеличена досрочно в связи с изменением индекса потребительских цен (ИПЦ). В комитете по транспорту обещают опубликовать информацию о тарифах в ближайшее время. Собеседники «Ъ-СПб» говорят, что тарифы планируют увеличить на 6%. Таким образом, стоимость поездки в метро по жетону или банковской карте может вырасти до 85–86 рублей, по «Подорожнику» — до 59 рублей (вместо нынешних 81 и 56 рублей), на автобусе — до 79 или 80 рублей по банковской карте и до 54 рублей по «Подорожнику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Распоряжение комитета по тарифам появилось на сайте администрации Петербурга 28 июля. Оно вносит изменения в правила утверждения цен на общественный транспорт. «Досрочный пересмотр тарифов может быть осуществлен решением органа регулирования по заявлению регулируемой организации в случае отклонения оценочных значений индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 3% и более от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов»,— говорится в документе.

Согласно соответствующему прогнозу Минэкономразвития России от сентября 2024 года, ИПЦ к концу 2025 года может вырасти относительно декабря предшествовашего года на 4,5% в базовом или 3,7% в консервативном варианте. По данным Росстата на 21 июля текущего года, с декабря рост составил 4,56%.

Депутат фракции «Единая Россия» и председатель комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту Алексей Цивилев сообщил «Ъ-СПб», что стоимость проезда в ближайшее время вырастет на 6%, но конкретную дату депутат не назвал. «Мы знаем, что с ноября на 20% повысилась зарплата водителей плюс выросли цены топливо. В Москве с июля повысили стоимость общественного транспорта. У нас, соответственно, повысят сейчас»,— сказал он.

Помимо перечисленного, господин Цивилев отметил, что повышение цен создаст ресурс для решения проблемы с финансированием работы частных перевозчиков. Они занимают три четверти рынка перевозок общественным транспортом и получают выплаты по брутто-контрактам, заключенным в 2021 году. В условия этих контрактов были заложены низкие показатели инфляции, не позволяющие индексировать выплаты в соответствии с реальным ростом издержек. Фактически деньги с оплаты проезда гражданами идут напрямую в бюджет Петербурга, но город планирует заключить с перевозчиками допсоглашения, которые смогут компенсировать их убытки, а для этого нужно увеличить финансовую базу, рассказал депутат.

В комитетах по тарифам и транспорту Петербурга отказались подтверждать информацию о повышении стоимости проезда и сообщили, что информация о том, будут ли они расти, появится на днях.

Вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек, с 1996 по 2001 год занимавший должность первого заместителя председателя комитета экономики и промышленной политики администрации Петербурга, сомневается, что тарифы могут быть повышены резко. По его словам, для изменения цен необходима подготовка с точки зрения информирования населения, внесения изменений в доходную часть бюджета, а также условий финансирования организатора перевозок.

«Сейчас ИПЦ отклоняется в благоприятную для потребителя сторону. Темпы инфляции замедляются, прогнозные значения пока не достигнуты. Поэтому сейчас по этим основаниям повышать тарифы не должны были бы»,— считает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко. Торможение инфляции идет быстрее, чем ожидалось, поэтому до конца года она вряд ли превысит прогнозы, полагает она. При этом реальные расходы на транспортные перевозки могут расти намного быстрее ИПЦ и повышение тарифов может быть необходимо отрасли, думает госпожа Ткаченко.

В начале 2025 года тарифы выросли сразу на 15% после заморозки в год выборов президента России и губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году. Компенсацию расходов перевозчиков из-за заморозки взял на себя город, выделив из бюджета дополнительные средства. Рост ИПЦ к декабрю 2023 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, на момент повышения в начале 2025 года составил только 9,5%.

Артемий Чулков