Хунта наводит мосты с США

Правительство Мьянмы, с 2021 года находящейся под управлением военной хунты и живущей под американскими санкциями, подписало контракт с лоббистской фирмой в Вашингтоне для помощи в восстановлении отношений с США. Особый упор на этом пути, согласно тексту договора, должен быть сделан на торговлю, природные ресурсы и гуманитарную помощь. Впрочем, шансов на то, что в Белом доме пересмотрят свое негативное отношение к взаимодействию с хунтой, практически нет.

О соглашении, которое Министерство информации Мьянмы подписало с вашингтонской лоббистской компанией DCI Group, сообщило на этой неделе агентство Reuters. Согласно документам, представленным в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов, компания обязалась помочь властям в Нейпьидо восстановить отношения с Соединенными Штатами, «уделяя особое внимание торговле, природным ресурсам и гуманитарной помощи».

И все это за гонорар в размере $3 млн в год.

Примечательно, что соглашение было подписано еще 31 июля — в день, когда военные власти Мьянмы сообщили о передаче власти в стране временному гражданскому правительству в преддверии парламентских выборов (они пройдут в декабре этого года и январе следующего). В тот же день в стране объявили об отмене чрезвычайного положения, которое было введено после военного переворота в 2021 году и с тех пор семь раз продлевалось.

Правда, передача власти гражданским стала чистой формальностью: премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин, бывший лидером переворота, сохранил за собой все рычаги власти, оставшись еще и главой вооруженных сил.

Напомним, в 2021 году военные отстранили от власти гражданское правительство Мьянмы во главе с лауреаткой Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, обвинив ее правительство в фальсификации итогов выборов. После этого страна погрузилась в гражданскую войну, которая унесла, по самым скромным оценкам, жизни 7 тыс. человек. ЕС, еще несколько стран Запада и США ввели против хунты санкции, включавшие рестрикции против нескольких банков, которые военные использовали для закупки оружия и других товаров из-за рубежа, в том числе из России, главным образом для подавления продолжающейся общенациональной вооруженной борьбы против режима.

К слову, на фоне западной критики военные власти Мьянмы еще в 2021 году наняли израильско-канадского лоббиста, чтобы он представлял их интересы в Вашингтоне и других столицах. Но сотрудничество не задалось: лоббист довольно быстро прекратил свою работу, сославшись на то, что санкции США в отношении генералов не позволяют ему получать оплату за свои услуги.

Новая попытка военных в Мьянме привлечь материально заинтересованного посредника для налаживания отношений со Штатами и администрацией Дональда Трампа, скорее всего, связана с экономическим прессингом со стороны Белого дома.

В июле в рамках тарифной войны, развязанной против десятка стран мира, президент США направил уведомление о новых пошлинах в том числе и лично генералу Мин Аун Хлаину, сообщив о том, что с 1 августа тарифы на экспорт из Мьянмы повышаются до 40%.

В ответ Мин Аун Хлаин поспешил обратиться к Трампу с просьбой ввести таможенные пошлины в размере 10–20%, а также «пересмотреть вопрос об ослаблении и снятии экономических санкций, введенных против Мьянмы, поскольку они препятствуют общим интересам и процветанию обеих стран и их народов».

В том же обращении генерал не поскупился и на похвалы Трампу за его «сильное лидерство», сказав, что готов отправить переговорную команду в Вашингтон, если это необходимо.

Комплиментарный заход, однако, генералу не помог — на этой неделе американские пошлины на экспорт из Мьянмы вступили в силу после недельной отсрочки.

Помогут ли военным Мьянмы навести мосты с США специально обученные люди из лоббистской фирмы — пока большой вопрос. Взаимодействие с хунтой стало бы слишком резким отходом от прежней политики США, учитывая не только санкции, но и отношение Вашингтона к преследованию в Мьянме представителей нацменьшинства рохинджа (в прошлом Штаты назвали обращение властей с ними геноцидом и преступлением против человечности). Правда, в отличие от прежнего президента США Джо Байдена, нынешнего главу Белого дома вопросы прав человека волнуют мало. В конце июня появилась информация, что Белый дом хочет прекратить финансирование почти двух десятков программ, занимающихся расследованием военных преступлений и привлечением к ответственности за них по всему миру, включая работу по привлечению к ответственности за преступления армии Мьянмы против рохинджа.

На этом фоне Дональда Трампа вполне могла бы подкупить экономическая целесообразность связей Нейпьидо. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что администрация Белого дома рассматривает варианты того, как помешать Китаю скупать у Мьянмы огромные запасы редкоземельных минералов, переключив их поставки на США. Однако четких решений принято не было. Прежде всего потому, что большинство месторождений редкоземельных металлов в Мьянме находятся в районах, которые контролирует Армия независимости Качина — этническая группировка, борющаяся с хунтой. И для доступа к этим ресурсам Вашингтону потребовалось бы заключать сделку с этническими повстанцами, а не с военными властями в центре.

Наталия Портякова