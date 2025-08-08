Теннисист Карен Хачанов уступил Бену Шелтону в финале турнира в Торонто

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Торонто. Общий призовой фонд соревнований превысил $9,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.

На данный момент Карен Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP, Бен Шелтон — 7-е. По итогам турнира россиянин поднимется на 12-ю строчку, американец расположится на 6-й.

29-летний Карен Хачанов во второй раз в карьере играл в финале «Мастерса». В 2018 году на турнире в Париже он победил сербского теннисиста Новака Джоковича. Всего на счету россиянина семь титулов ATP. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпиады в Токио в одиночном разряде. Тогда же стал обладателем Кубка Дэвиса в составе российской команде.

Бену Шелтону 22 года. В его активе три победы на турнирах ATP. Американский теннисист впервые вышел в финал «Мастерса».

