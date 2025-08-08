На развитие воронежских сел в 2025 году могут выделить 1,25 млрд рублей

В 2025 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Воронежской области могут направить 1,25 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

400,5 млн руб. поступит из федерального бюджета, еще 387,6 млн руб. привлекут из внебюджетных источников. Сумма будет распределена на благоустройство 36 объектов.

В 2026–2030 годах в госпрограмму планируется инвестировать 11,21 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. в 2026 году. Средства хотят направить на развитие опорных населенных пунктов области. Власти региона подали соответствующую заявку в Минсельхоз.

За пять лет в рамках программы было реализовано 363 проекта с общим объемом вложений 8,53 млрд руб. В частности, в прошлом году 1,38 млрд руб. направили на благоустройство 70 объектов в 13 воронежских муниципалитетах.

В начале года власти региона планировали вложить в госпрограмму 1,09 млрд руб.

Кабира Гасанова