«Росатом» начал строительство АЭС в Казахстане

Специалисты «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины для строительства АЭС у села Улькен в Казахстане. Начался процесс выбора площадки, отбора проб грунта и подготовки проектной документации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории»,— пояснили в госкорпорации. На этом этапе будет пробурено не менее 50 скважин. Их глубина составит от 30 до 120 м. Затем будет принято решение о точном расположении АЭС.

К запуску работ присоединились гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Казахстанская сторона оценивает объем инвестиций в проект в $14-15 млрд.

Алексей Лихачев сообщал, что проект предполагает строительство АЭС на основе реактора ВВЭР-1200 поколения «3+». Реакторы такого типа уже работают в России и в других странах — четыре блока в России и два блока в Белоруссии. Эту технологию также используют в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае. Ожидаемые сроки завершения строительства — 2035–2036 год.

