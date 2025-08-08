Ярославский «Локомотив» 20 августа сыграет с «Северсталью»

Ярославский ХК «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире Кубок Блинова, который пройдет в Омске с 20 по 25 августа. «Железнодорожники» встретятся с четырьмя командами. Расписание публикует омский ХК «Авангард».

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

20 августа «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью» — в 12:00 мск. На следующий день в это же время ярославский клуб выйдет на лед с «Сибирью». 23 августа «железнодорожники» встретятся с омским «Авангардом» — в 16:30 мск. 24 августа «Локомотив» проведет заключительный матч с ХК «Нефтехимик» — в 12:00 мск.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ХК «Локомотив» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона 25/26 5 сентября матчем с челябинским «Трактором».

Алла Чижова