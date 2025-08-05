Более тонны овощей и фруктов изъяли в Петербурге во время рейдов в июле

Сотрудники комитета по контролю за имуществом за прошедший месяц провели рейды в 14 районах Санкт-Петербурга. Специалисты изъяли более тонны овощей и фруктов, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Во время контрольных мероприятий представители ККИ пресекли 71 нарушение. Из-за незаконной торговли в июле демонтировали точки по продаже овощей и фруктов, нелегальные павильоны, киоски, автолавки и «силомеры». Также был эвакуирован незаконный молоковоз.

Под внимание сотрудников комитета прежде всего попали территории у станций метро «Пионерская», «Удельная», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов», «Автово», «Черная Речка», «Улица Дыбенко», «Рыбацкое» и «Проспект Просвещения».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ККИ демонтирует часть торгового комплекса у метро «Приморская».

Татьяна Титаева