В Ярославской области утверждена максимальная стоимость платной парковки

Правительство Ярославской области установило максимальный размер платы за пользование платными парковочными местами, а также порядок создания платных парковок и их использования. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, максимальный размер платы за пользование парковочным местом для автомобилей категории А и М составит 120 руб. в час, категории В — 230 руб. в час, для иных категорий — 450 руб. в час.

«Пользование платной парковкой без внесения платы исчисляется в течение 10 минут с момента занятия транспортным средством парковочного места. В случае пользования платной парковкой более 10 минут плата исчисляется с момента занятия парковочного места»,— говорится в приложении к постановлению.

Платить за парковку можно в безналичной форме, а также посредством приобретения льготных парковочных разрешений, резидентских парковочных разрешений и абонементов. При этом резиденты могут приобрести разрешение не более чем на одно транспортное средство.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области будет создано 6 тыс. платных парковочных мест, которые будут работать по единой системе.

Алла Чижова