На складе отходов лесопиления в Бисерти тушат пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

В поселке Бисерть (Свердловская область) пожарные тушат пожар площадью 2,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Там загорелись отходы лесопиления.

Возгорание произошло на открытой площадке на ул. Южная, 4а, в тушении участвуют более 60 человек и 20 единиц техники. Пожар уже локализован. Сообщений о пострадавших не поступало, а до ближайших садовых домов около 100 м, поэтому угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет.

По данным администрации Бисерти, пожар произошел на месте складирования распиловочных отходов, на место происшествия уже выезжали прокуратура и отдел надзорной деятельности МЧС. Согласно информации местных жителей, ранее прокуратура уже проводила проверки после пожаров в поселке. «Это продолжается уже не первый год — сжигают отходы от деревопереработки. В районе леспромхоза даже воду невозможно было пить, в скважину эта гадость попадает. Дело даже в прокуратуре было, а воз и ныне там. Там горы опила и сейчас огонь ушел на глубину — периодически отходы сами по себе вспыхивают»,— рассказала «Ъ-Урал» местная жительница.

Напомним, в Свердловской области продолжается судебное разбирательство по делу масштабного пожара в поселке Сосьва, который начался 25 апреля 2023 года, его тушили несколько дней. Следствие установило, что сначала загорелись отходы деревообработки и мусор, а потом огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара жилья лишились 400 человек.

Ирина Пичурина