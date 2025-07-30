По делу о масштабном пожаре в Сосьве в 2023 году заменят судью

Серовский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе председательствующей судьи Клавдии Сутягиной, которая должна была рассматривать уголовное дело о крупном пожаре, произошедшем в уральском поселке Сосьва в 2023 году. Как «Ъ-Урал» сообщил адвокат одного из подсудимых Газнафара Мамедова Алексей Зорин, заявление было удовлетворено в связи с тем, что ранее судья участвовала в других процессах по данному уголовному делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня начался процесс по пожару в Сосьве. Начался и сразу закончился, так как был удовлетворен отвод председательствующему судье. Основания для отвода стало ранее участие судьи в избрании меры пресечения Мамедову и участие в других процессах, связанных с этим делом», — рассказал «Ъ-Урал» Алексей Зорин.

На скамье подсудимых находятся бывший глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров, его первый заместитель Артем Киселев, бывший директор местного управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Дмитрий Зуев, специалист по пожарной безопасности Вячеслав Алексеев и местный житель Газнафар Мамедов, работавший на пилораме, с которой, по версии следствия, начался пожар. В зависимости от степени участия в преступлениях всем фигурантом предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ (Халатность) и по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, крупный пожар в Сосьве начался утром 25 апреля 2023 года. Следствие установило, что сначала загорелись отходы деревообработки и мусор. Из-за поднявшегося ветра огонь распространился и быстро перекинулся на жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение и котельную. В поселке был введен режим ЧС. В результате пожара жилья лишились 400 человек. Общая сумма материального ущерба составила около 240 млн руб.

В материалах дела говорится, что бывшие муниципальные служащие «не обеспечили наличие вокруг поселка городского типа Сосьва защитных противопожарных минерализованных полос, не приняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов», что и стало причиной пожара.

Мария Шараева