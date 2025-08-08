Количество пострадавших в ДТП с автобусом на трассе «Кола» увеличилось до семи

Три человека, в том числе 15-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии после ДТП с рейсовым автобусом и фурой «Тонар» на 22-м км автодороги «Кола», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Еще четверо были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту столкновения продолжается проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авария случилась вечером 7 августа. От столкновения с большегрузом рейсовый автобус, следовавший из Петербурга в Кировск, развернуло.

Андрей Маркелов