В управляющей компании ЮГК назначили нового президента

В ООО «Управляющая компания “Южуралзолото группа компаний”» (управляющая компания ПАО «ЮГК») назначили нового президента. Им стал Семен Гринько. Изменения внесли в Единый государственный реестр юридических лиц

Семен Гринько возглавил УК ЮГК 7 августа. Ранее, с 16 июля, холдингом управляла Лариса Ивлева в качестве исполняющей обязанности. Ее назначили после отстранения от должности миллиардера и заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова по постановлению Советского районного суда Челябинска. Такое решение инстанция приняла в рамках иска Генпрокуратуры к господину Струкову об обращении принадлежащих ему активов в доход государства. 11 июля ЮГК изъяли из частной собственности, посчитав, что экс-президент компании незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием, используя свое положение в органах власти.

Виталина Ярховска