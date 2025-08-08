Погрузка на СвЖД в ЯНАО в июле выросла на 7,3%

В июле погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выросла на 7,3% относительно показателей за тот же период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Предприятия региона отправили по железной дороге 1,02 млн тонн грузов.

Всего за период с января по июль объем погрузки на Ямале продемонстрировал рост на 1,6% — с начала года на Ямале погрузили 7,45 млн тонн продукции. Чаще всего по СвЖД в ЯНАО отправляют следующие грузы:

нефть и нефтепродукты — 7,2 млн тонн;

железная и марганцевая руда — 124,7 тыс. тонн;

черные металлы — 53,9 тыс. тонн;

машины, станки, двигатели — 34,7 тыс. тонн.

Напомним, за период с января по май погрузка на Ямале составила более 5,4 млн тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

