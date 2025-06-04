Погрузка на СвЖД на Ямале выросла на 2,7% в мае

В мае предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправили по Свердловской железной дороге (СвЖД) 1,1 млн т грузов, что на 2,7% больше, чем в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За период с января по май погрузка составила более 5,4 млн т, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными грузами стали:

нефть и нефтепродукты (5,3 млн т):

руда железная и марганцевая (104,7 тыс. т);

черные металлы (44 тыс. т);

машины, станки, двигатели (24,5 тыс. т).

Напомним, в апреле погрузка на СвЖД в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составила 1,1 млн т, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.